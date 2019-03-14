Яндач: какие-то команды отдыхали перед плей-офф, например Уфа и Омск

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о непростом графике команды перед началом плей-офф.



«У „Металлурга“ был самый „плотный“ график выступлений за всю историю игр на высшем уровне? Это был такой уже график, приближенный к режиму НХЛ. 12-13 игр за месяц. Плюс перерывы на сборные. Времени на восстановление не оставалось. Команда с этим графиком справилась неплохо. Мы выдержали. В конце регулярки необходимо, чтобы все были в равных условиях. А не как у нас, когда мы играли пять игр подряд, потом два дня перерыва, и начался плей-офф, где опять шесть матчей. Одиннадцать игр подряд. Вот тут и приходит разница. А какие-то команды отдыхали перед плей-офф. В плей-офф все по-другому: по силам, скорости, психологии, и это сказывается. Например, Омск и Уфа отдыхали перед плей-офф. А мы дрались за победу до последнего. И потом сразу начался плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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