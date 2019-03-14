Якубов: в дедлайн рынок был пустой, «Ак Барс» не хотел брать игроков на лавку

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подвёл итоги сезона для команды. Напомним, в плей-офф «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом раунде со счётом 0-4.



«Если команда вылетела в первом круге плей-офф, то, я считаю, результат неудовлетворительный. Мы не ожидали сами, что так произойдёт. Увеличение бюджета? Есть регламент, где четко сказано, что есть потолок зарплат. Вопросы об увеличении бюджета решает руководство. Мы будем действовать строго в соответствии с регламентом.



Идёт анализ: кто-то останется в команде, с кем-то не будем продлевать контракт. У нас 17 игроков, у которых закончились контракты. Многие из них – ограниченно свободные агенты, которые нам принадлежат. Есть игроки в статусе НСА – неограниченно свободные агенты. Они могут принимать любые решения, по ходу будем узнавать. До 30 апреля говорить о чём-то пока рано.



Почему не усилились перед дедлайном? В дедлайн рынок был просто пустой. Назовите хотя бы одну команду, которая в дедлайн усилилась? Мы анализировали. Наверное, это тот же «Авангард» − они взяли Бека, но это седьмой иностранец. Мы так бы не хотели идти. А в остальном у нас было 9 защитников, 15 нападающих. Просто брать ради того, чтобы брать? На скамейку? Скамейка у нас была и так. Поэтому так произошло», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Ак Барсу» нужен новый герой. Билялетдинов потерял хватку и просто устал После такого провала в плей-офф «Ак Барсу» необходима серьёзная встряска.