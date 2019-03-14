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«Барыс» подаст жалобу на силовой приём Франсона, который травмировал Петерссона

«Барыс» подаст жалобу на силовой приём Франсона, который травмировал Петерссона
Хоккей / КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Андре Петерссон не сумел доиграть до конца встречу с хоккейным клубом «Авангард» (1:3, 0-1 в серии). Форвард отметился в матче голом, но в третьем периоде получил травму, после которой уже не вернулся на лёд. Петерссона травмировал силовым приёмом защитник «Авангарда» Коди Франсон.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя данный эпизод, заявил, что клуб обратится в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по поводу силового приёма Франсона.

«Будем ли подавать эпизод с Петерссоном в СДК? Сегодня вообще многовато было грязи. Конечно, будем», — приводит слова Скабелки официальный сайт клуба из Казахстана.

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