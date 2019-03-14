Хартли: «Авангард» в течение шести дней занимался скоростью и физикой

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (3:1, 1-0 в серии).



«Очень хорошая выездная игра для нас. Мы провели несколько дней тренируясь, хороший тренировочный процесс у нас был. В течение шести дней мы занимались нашей скоростью, нашей физикой. Несмотря на всё это, мы должны отдать должное „Барысу“. Мы провели достаточное количество времени в нашей зоне по ходу игры.



Первый период для нас был очень хорошим. С помощью голов Кирилла Петрова и Ильи Михеева, а затем и с помощью нейтрализации большинства, блокирования бросков, хорошей игры Игоря Бобкова мы добились нужного результата.



Было непросто, потому что здесь отличная атмосфера, здесь всегда приятно играть. „Барыс“ – хорошая, мастеровитая команда. Вдвойне приятно победить», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Авангард» не заметил смены декораций. Но «Барыс» будет воевать Омичи ударно провели первый период, а затем довели встречу до победы. Но «Барыс» показал, что лёгкой жизни у «Авангарда» не будет.