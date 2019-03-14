Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (3:1, 1-0 в серии).
«Очень хорошая выездная игра для нас. Мы провели несколько дней тренируясь, хороший тренировочный процесс у нас был. В течение шести дней мы занимались нашей скоростью, нашей физикой. Несмотря на всё это, мы должны отдать должное „Барысу“. Мы провели достаточное количество времени в нашей зоне по ходу игры.
Первый период для нас был очень хорошим. С помощью голов Кирилла Петрова и Ильи Михеева, а затем и с помощью нейтрализации большинства, блокирования бросков, хорошей игры Игоря Бобкова мы добились нужного результата.
Было непросто, потому что здесь отличная атмосфера, здесь всегда приятно играть. „Барыс“ – хорошая, мастеровитая команда. Вдвойне приятно победить», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».
Хартли: «Авангард» в течение шести дней занимался скоростью и физикой