Кошелев: меня многие знают в «Барысе», хочу проявить себя с лучшей стороны

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев поделился впечатлениями от победы в матче с «Барысом» (3:1, 1-0 в серии).



«Хорошая игра. Мы долгое время готовились, разбирали соперника. В принципе, сделали всё что планировали. По сопернику — хорошая команда, со своими исполнителями, сегодня сделали так, чтобы прикрыть их. Считаю, у «Барыса» хорошее нападение. У нас тоже. Будем стараться за счёт скорости переигрывать их. Задача стоит — выигрывать каждую игру. Все хотят начинать с побед.



Для меня серия с „Барысом“ носит принципиальный характер? Не то чтобы прямо принципиальный, но, конечно, много друзей, знакомых, мама смотрит, переживает. Многие меня знают здесь, поэтому хочется проявить себя с лучшей стороны», — цитирует Кошелева Sports.kz.

«Авангард» не заметил смены декораций. Но «Барыс» будет воевать Омичи ударно провели первый период, а затем довели встречу до победы. Но «Барыс» показал, что лёгкой жизни у «Авангарда» не будет.