Корсо — о Захарове: мне не понять, когда тренер орёт матом на своих подопечных

Тренер минского «Динамо» по физподготовке Даниэль Корсо жёстко раскритиковал тренера «Юности» Михаила Захарова.



«Эгоист! Только „я, я, я“. Никакого уважения к окружающим. Мне никогда не понять, когда тренер орет матом на своих подопечных. Когда переделывают за бешеные деньги командный автобус, где урезают места хоккеистов для того, чтобы в нем была комнатка для тренера. Если команда проигрывает, ответственность перекладывается на подопечных. А как только побеждает — это заслуга тренера. Никогда не понять, когда коуч получает больше хоккеиста — такого нет ни в одной другой стране, в которой я играл!



Странно, что Захаров уже столько лет лучший тренер Беларуси, но он не работает в КХЛ или где-то еще в сильнейших лигах мира. Может, ждет предложения из НХЛ. Но я не уверен, что за океаном генменеджеру понравится, что коуч будет пить чай и разговаривать по телефону во время тренировок.



Поэтому я никогда в жизни не доверю своих детей такому специалисту, даже если он будет единственным на планете. Уж лучше в балет», — цитирует Корсо «Прессбол».



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