Михеев: во второй половине игры «Авангард» играл в откат, была суматоха

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев поделился впечатлениями от выигрыша в матче с астанинским «Барысом» (3:1, 1-0 в серии).



«У нас получился долгий перерыв, но ничего страшного. Мы старались не отходить от той игры, которую показали в Казани. Правда, вторую половину второго периода провели не очень хорошо, начали играть в откат, поэтому получилась суматоха.



Что сегодня стало определяющим моментом? Командная работа дала результат, кто-то выводил шайбу, кто-то блокировал, сложно выделить что-то одно. Отдельно хотел бы поблагодарить за поддержку наших болельщиков, сегодня их было много, это очень приятно», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.