Кагарлицкий: во втором матче «Динамо» надо забить на один гол больше, чем ЦСКА

Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Западной конференции с ЦСКА. Счёт в серии — 1-0 в пользу «армейцев».

«Во второй игре нам надо забить на один гол больше, чем ЦСКА. Для этого надо чаще бросать, стараться переигрывать вратаря, создавать больше моментов и играть более агрессивно. Также надо пытаться сохранять шайбу, чтобы нагрузка на наших защитников была меньше.

Против них надо в первую очередь играть плотнее. Передо мной не стоит цели закрыть первую тройку ЦСКА, моя задача — забить как можно больше голов. Но в любом случае первому армейскому звену надо давать меньше бросать, так как все три игрока очень мастеровитые.

Надо меньше удаляться, так как большинство — сильная сторона ЦСКА. В первой игре мы нахватали много удалений, а в меньшинстве очень тяжело забивать голы. Надеюсь, мы исправимся, станем получать меньше штрафов и, наоборот, будем вынуждать соперника нарушать правила, чтобы мы чаще играли в большинстве, а не в меньшинстве», — приводят слова Кагарлицкого «Известия».