2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», у Овечкина «+2»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. «Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних девяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Бретт Коннолли, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Евгений Кузнецов (1+1), Карл Хагелин (0+2) и Михал Кемпны (0+2).

Видео гола Кузнецова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 25 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». В активе Дмитрия Орлова результативная передача. У защитника «Флайерз» Ивана Проворова «-2».