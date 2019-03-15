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2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», у Овечкина «+2»

2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», у Овечкина «+2»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. «Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних девяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Бретт Коннолли, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Евгений Кузнецов (1+1), Карл Хагелин (0+2) и Михал Кемпны (0+2).

Видео гола Кузнецова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 25 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». В активе Дмитрия Орлова результативная передача. У защитника «Флайерз» Ивана Проворова «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 5
0:2, 2:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Коннолли (Кемпны, Карлсон) – 02:53 (5x5), 0:2 – Эллер (Коннолли, Хагелин) – 09:30 (5x5), 1:2 – ван Римсдайк (Гостисбер) – 21:03 (5x5), 1:3 – Коннолли (Хагелин) – 28:43 (5x5), 1:4 – Уилсон (Кузнецов, Орлов) – 29:48 (5x5), 2:4 – Лотон (Хартман, Хег) – 32:22 (5x5), 2:5 – Кузнецов (Овечкин, Кемпны) – 57:34 (en)
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