«Питтсбург» в гостях разгромил «Баффало», у Малкина передача и «+1»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Сэйбрз» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Ник Бьюгстад (1+1), Джейк Гюнцель (1+1) и Сидни Кросби (0+2). Голкипер «Пингвинз» Кейси Десмит оформил шатаут, отразив 26 бросков.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минуты 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).