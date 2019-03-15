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«Питтсбург» в гостях разгромил «Баффало», у Малкина передача и «+1»

«Питтсбург» в гостях разгромил «Баффало», у Малкина передача и «+1»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Сэйбрз» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Ник Бьюгстад (1+1), Джейк Гюнцель (1+1) и Сидни Кросби (0+2). Голкипер «Пингвинз» Кейси Десмит оформил шатаут, отразив 26 бросков.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минуты 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 5
0:0, 0:3, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Кросби, Гюнцель) – 26:40 (5x4), 0:2 – Дюмулен (Малкин, Блюгерс) – 35:07 (5x5), 0:3 – Хёрнквист (Кессел, Кросби) – 37:08 (5x4), 0:4 – Бьюгстад – 50:07 (5x5), 0:5 – Гюнцель (Тротман, Бьюгстад) – 58:02 (5x4)
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