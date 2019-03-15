«Тампа» в матче с «Детройтом» отыгралась с 0:3, у Кучерова дубль и две передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Во втором периоде хозяева повели со счётом 3:0, но «молнии» смогли отыграться.

Самым результативным игроком встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Посмотреть видео голов Кучерова можно на официальном сайте лиги.

По заброшенной шайбе на счету Стивена Стэмкоса, Тайлера Джонсона и Брейдена Пойнта. У «Детройта» отличились Мэдисон Боуи, Даррен Хельм, Джастин Абделкейдер и Майкл Расмуссен.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+1» и 5 бросков в створ за 20.58 на льду (2.08 – в большинстве). У Михаила Сергачёва бросок, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.12. Андрей Василевский отразил 23 броска из 27. Также у него 2 минуты штрафа.