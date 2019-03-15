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«Тампа» в матче с «Детройтом» отыгралась с 0:3, у Кучерова дубль и две передачи

«Тампа» в матче с «Детройтом» отыгралась с 0:3, у Кучерова дубль и две передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Во втором периоде хозяева повели со счётом 3:0, но «молнии» смогли отыграться.

Самым результативным игроком встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Посмотреть видео голов Кучерова можно на официальном сайте лиги.

По заброшенной шайбе на счету Стивена Стэмкоса, Тайлера Джонсона и Брейдена Пойнта. У «Детройта» отличились Мэдисон Боуи, Даррен Хельм, Джастин Абделкейдер и Майкл Расмуссен.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+1» и 5 бросков в створ за 20.58 на льду (2.08 – в большинстве). У Михаила Сергачёва бросок, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.12. Андрей Василевский отразил 23 броска из 27. Также у него 2 минуты штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 5
2:0, 1:1, 1:4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Боуи (Эн, Расмуссен) – 02:20 (5x5), 2:0 – Хельм – 10:24 (4x5), 3:0 – Абделкейдер (Гленденинг) – 23:43 (5x5), 3:1 – Стэмкос (Миллер, Кучеров) – 32:57 (5x4), 3:2 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 41:46 (5x5), 3:3 – Кучеров (Хедман, Пойнт) – 48:24 (5x4), 3:4 – Джонсон (Чернак, Палат) – 48:49 (5x5), 3:5 – Кучеров (Пойнт) – 56:38 (5x5), 4:5 – Расмуссен (Ванек, Кронвалль) – 58:18 (6x5)
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