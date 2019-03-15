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Жена Э. Кейна потеряла ребёнка на седьмом месяце беременности

Жена Э. Кейна потеряла ребёнка на седьмом месяце беременности
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн в своём «твиттере» сообщил, что его жена потеряла ребёнка после 26 недель беременности.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал мою жену и меня в это трудное время. В выходные наша нерождённая дочь Ева скончалась после 26 недель беременности. Мы ждали её с нетерпением, но это событие нас убило. Получили много слов поддержки от семьи и друзей и хотим поблагодарить всех.

Также мы хотим выразить благодарность «Сан-Хосе Шаркс» за поддержку, сочувствие и за то, что позволили мне быть со своей семьёй в это время. Все мы убиты горем.

Невозможно выразить словами, как мы хотели эту девочку, с какой радостью наблюдали бы, как она растёт. Ева, ты была самым большим благословением в нашей жизни. Мы очень благодарны за ту радость, которую ты принесла нам за такое короткое время. Будем любить тебя вечно», — написал Кейн.

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