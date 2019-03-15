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Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Первой звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Кучеров установил новый российский рекорд по количеству голевых передач за один сезон – 80. Прежнее достижение принадлежало Евгению Малкину (2008/09, 78 передач). Европейский рекорд принадлежит Петеру Штястны (1981/82, 93 передачи), а рекорд НХЛ – Уэйну Гретцки (1985/86, 163 передачи).

На счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Это первый показатель среди действующих российских хоккеистов. Лучшее достижение среди россиян у Александра Могильного — 127 очков, у Сергея Фёдорова – 120.

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