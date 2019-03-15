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Александр Овечкин обошёл Дино Сиссарелли по очкам в НХЛ

Александр Овечкин обошёл Дино Сиссарелли по очкам в НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. «Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних девяти матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1201 очко за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков, превзойдя результат Дино Сиссарелли (1200). Следующей целью для Овечкина является достижение Венсана Дамфуса (1205).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Бретт Коннолли, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя баллами в составе победителей отметились Евгений Кузнецов (1+1), Карл Хагелин (0+2) и Михал Кемпны (0+2).

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Капитан «Вашингтона» стал 49-м игроком за вековую историю НХЛ, кто добрался до отметки в 1200 баллов.
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