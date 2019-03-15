«Тампа» — четвёртая команда в истории НХЛ с 54 победами в двух сезонах подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде победил «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Первой звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

«Лайтнинг» повторили прошлогодний клубный рекорд, когда одержали 54 победы в 82 матчах сезона. Ранее в истории было только три команды, одерживавшие по 54 или более побед в двух сезонах подряд – «Монреаль Канадиенс» (три сезона, 1975/76, 1976/77 и 1977/78 – 58, 60 и 59 побед), «Бостон Брюинз» (1970/71 и 1971/72 – 57 и 54) и «Вашингтон Кэпиталз» (2015/16 и 2016/17 – 56 и 55).

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 112 очков после 71 матча. Идущий вторым на Востоке «Бостон» отстаёт на 19 баллов.

Клуб «Тампа-Бэй» первым обеспечил себе место в плей-офф Кубка Стэнли