Кучеров увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 15 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде победил «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Первой звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Гонка бомбардиров НХЛ регулярного сезона-2018/19

На счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Кучеров увеличил отрыв от капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров до 15 очков. В активе канадского нападающего 100 баллов в 66 матчах. Третье место занимает нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (99 очков после 69 игр).

Кучеров установил новый российский рекорд по количеству голевых передач за один сезон – 80. Прежнее достижение принадлежало Евгению Малкину (2008/09, 78 передач).

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com