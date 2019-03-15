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Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, лучший матч Любушкина в карьере

Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, лучший матч Любушкина в карьере
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В 10 матчах приняли участие 14 представителей России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче с «Детройтом» (5:4). На счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Кучеров увеличил отрыв от капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров до 15 очков. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин сыграл 17 минут 56 секунд в матче с «Анахаймом» (6:1) – третий показатель по игровому времени в сезоне НХЛ. Российский защитник завершил матч с полезностью «+2», а также применил шесть силовых приёмов (лучший показатель в команде). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1201 очко за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»23 из 2785,25:4
Худобин«Даллас»14 из 1593,34:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»1+0+20311-18.48
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1231140%16.43
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+20530-16.25
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+1+2222063%14.55
Кучеров (н)«Тампа»2+2+10511-20.58
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-20300-16.02
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10310-16.52
Любушкин (з)«Аризона»0+0+20061-17.56
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10113-21.01
Сергачёв (з)«Тампа»0+000123-21.12
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+20142-19.20
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20132-25.01
Кучеров превзошёл Овечкина и Малкина! Впереди только русские рекорды из 90-х
У него продолжается фантастический сезон.
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