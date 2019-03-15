Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, лучший матч Любушкина в карьере

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В 10 матчах приняли участие 14 представителей России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче с «Детройтом» (5:4). На счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Кучеров увеличил отрыв от капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров до 15 очков. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин сыграл 17 минут 56 секунд в матче с «Анахаймом» (6:1) – третий показатель по игровому времени в сезоне НХЛ. Российский защитник завершил матч с полезностью «+2», а также применил шесть силовых приёмов (лучший показатель в команде). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1201 очко за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 23 из 27 85,2 5:4 Худобин «Даллас» 14 из 15 93,3 4:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Радулов (н) «Даллас» 1+0 +2 0 3 1 1 - 18.48 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 +1 2 3 1 1 40% 16.43 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 +2 0 5 3 0 - 16.25 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+1 +2 2 2 2 0 63% 14.55 Кучеров (н) «Тампа» 2+2 +1 0 5 1 1 - 20.58 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -2 0 3 0 0 - 16.02 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 3 1 0 - 16.52 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +2 0 0 6 1 - 17.56 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 0 1 1 3 - 21.01 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 2 3 - 21.12 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +2 0 1 4 2 - 19.20 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 0 1 3 2 - 25.01