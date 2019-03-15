Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, лучший матч Любушкина в карьере

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В 10 матчах приняли участие 14 представителей России.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче с «Детройтом» (5:4). На счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Кучеров увеличил отрыв от капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров до 15 очков. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин сыграл 17 минут 56 секунд в матче с «Анахаймом» (6:1) – третий показатель по игровому времени в сезоне НХЛ. Российский защитник завершил матч с полезностью «+2», а также применил шесть силовых приёмов (лучший показатель в команде). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1201 очко за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|23 из 27
|85,2
|5:4
|Худобин
|«Даллас»
|14 из 15
|93,3
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+2
|0
|3
|1
|1
|-
|18.48
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|2
|3
|1
|1
|40%
|16.43
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|5
|3
|0
|-
|16.25
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|2
|2
|2
|0
|63%
|14.55
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+2
|+1
|0
|5
|1
|1
|-
|20.58
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|0
|3
|0
|0
|-
|16.02
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|16.52
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+2
|0
|0
|6
|1
|-
|17.56
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|3
|-
|21.01
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|3
|-
|21.12
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|1
|4
|2
|-
|19.20
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|3
|2
|-
|25.01