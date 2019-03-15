Клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, после ОИ-2022 он может войти в КХЛ

Вице-президент КХЛ Виталий Прохоров заявил, что клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, а после Олимпийских игр 2022 года может войти в КХЛ.

«Пока в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ, планируется, что она будет включена в состав участников уже в следующем сезоне. Клубу нужно набраться опыта, а в дальнейшем после Олимпиады в Пекине он может присоединиться к КХЛ. Есть стратегия развития КХЛ, теоретически в средне-азиатском дивизионе могут играть «Куньлунь», «Барыс», команды из Кореи, Японии, Китая и наш Дальний Восток», — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 15 марта, в столице Узбекистана Ташкенте состоится церемония открытия многофункционального ледового дворца, в котором и будет играть новая команда.

КХЛ договорилась о проведении выездных матчей в Ташкенте