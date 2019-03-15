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Узбекистан в мае 2019 года войдёт в состав ИИХФ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Узбекистан в мае 2019 года войдёт в состав ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров заявил, что Узбекистан в мае 2019 года войдёт в состав Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Сейчас Узбекистан является кандидатом на вступлении в ИИХФ, но уже в мае мы планируем войти в состав Международной федерации хоккея», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров заявил, что в следующем сезоне клуб из Узбекистана должен вступить в ВХЛ, а после Олимпийских игр 2022 года может войти в КХЛ.

Сегодня, 15 марта, в столице Узбекистана Ташкенте состоится церемония открытия многофункционального ледового дворца, в котором и будет выступать новая команда.

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