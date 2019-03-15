Узбекистан в мае 2019 года войдёт в состав ИИХФ

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров заявил, что Узбекистан в мае 2019 года войдёт в состав Международной федерации хоккея (ИИХФ).
«Сейчас Узбекистан является кандидатом на вступлении в ИИХФ, но уже в мае мы планируем войти в состав Международной федерации хоккея», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров заявил, что в следующем сезоне клуб из Узбекистана должен вступить в ВХЛ, а после Олимпийских игр 2022 года может войти в КХЛ.
Сегодня, 15 марта, в столице Узбекистана Ташкенте состоится церемония открытия многофункционального ледового дворца, в котором и будет выступать новая команда.
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