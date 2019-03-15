Джо Торнтон обошёл Джерома Игинлу по проведённым матчам в НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде победил «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

Для легендарного нападающего «Шаркс» Джо Торнтона эта игра стала 1555-й за карьеру в НХЛ. Торнтон вышел на единоличное 13-е место в истории НХЛ по сыгранным матчем, превзойдя результат Джерома Игинлы. Следующей целью для Джо являются позиции Никласа Лидстрёма (1564).

13 марта 2019 года Торнтон добрался до отметки 1469 очков за карьеру. Он вышел на единоличное 14-е место в истории НХЛ по очкам, превзойдя результат Стэна Микиты (1467). Следующей целью для Джо являются позиции Пола Коффи (1531).

По результативным передачам (1058) канадский нападающий занимает девятое место, на пять передач отставая от Стива Айзермана.

Дебур: Торнтон — потрясающий хоккеист, оцените его влияние на «Сан-Хосе»