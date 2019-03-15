Кронвалль: эту «Тампу» можно сравнить со старым «Детройтом»

Защитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль поделился мнением об игре «Тампа-Бэй Лайтнинг» после матча регулярного чемпионата НХЛ между командами, выигранного «молниями» (5:4).

«Я думаю, что их по многим параметрам можно сравнить со старым «Детройтом», начиная с того, как выстроена их команда. Они могут обыграть вас всеми способами – в прессинге, в большинстве, и даже их меньшинство является лучшим в лиге. А ещё у них есть вратарь мирового класса», – сказал Кронвалль.

«Лайтнинг» повторили прошлогодний клубный рекорд, когда одержали 54 победы в 82 матчах сезона. Ранее в истории было только три команды, одерживавшие по 54 или более побед в двух сезонах подряд – «Монреаль Канадиенс» (три сезона, 1975/76, 1976/77 и 1977/78 – 58, 60 и 59 побед), «Бостон Брюинз» (1970/71 и 1971/72 – 57 и 54) и «Вашингтон Кэпиталз» (2015/16 и 2016/17 – 56 и 55).

«Тампа» одержала 50 побед за 66 матчей, повторив рекорд «Детройта»-1995/96