Дюмулин: Малкин нашёл меня великолепным пасом, оставалось только точно бросить

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмулин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:0) прокомментировал голевой пас Евгения Малкина.

«Великолепный пас Малкина. Он великолепный игрок. Он здорово нашёл меня передачей, и мне оставалось только точно бросить», — цитирует Дюмулина официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

По два балла в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Ник Бьюгстад (1+1), Джейк Гюнцель (1+1) и Сидни Кросби (0+2). Голкипер «Пингвинз» Кейси Десмит оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».