Белов — о будущем: у меня есть желание остаться в «Витязе»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов заявил, что надеется продолжить работу с клубом.

«Давайте всё-таки не бежать впереди паровоза. У меня завершается трёхлетний контракт, вместе с руководством мы всё проанализируем. Если останусь, тогда можно будет говорить о составе на будущий сезон. Хочу ли я остаться? Да, у меня есть такое желание», — цитирует Белова официальный сайт КХЛ.

По информации «Чемпионата», «Витязь» расстанется с Беловым. Новым наставником подмосковной команды станет Петерис Скудра.



52-летний специалист возглавил подмосковный клуб в 2016 году. За три сезона при Белове команда дважды попадала в плей-офф. В этом сезоне «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции, а затем проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4). Контракт Белова истекает 30 апреля 2019 года, после чего будет объявлено о назначении Скудры.