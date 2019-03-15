Робинсон: «Йокерит» пытался пробить «Динамо» кучей бросков — мы поймали на смене

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1-0).

«Мы контролировали большую часть встречи, хорошо играли как команда, действовали слаженно, реализовали свои моменты. Кроме того парни отлично потрудились в обороне. В том числе мы качественно сыграли в меньшинстве. Нужно постоянно так играть в неравных составах, если мы хотим побеждать в следующих матчах.

«Йокерит» пытался пробить «Динамо» кучей бросков, но не смог этого сделать. Мы же поймали их на смене, и это дало результат. Нам удалось реализовать свои моменты. Но не важно, с каким преимуществом мы выиграли. Первая победа есть первая победа. Это всё равно только один выигрыш — нам надо ещё три», — приводят слова Робинсона «Известия».