Глава судейского департамента ИИХФ: Анисимов проделывает хорошую работу

Руководитель судейского департамента ИИХФ Дэнни Курманн отметил высокий уровень судейства на матче серии второго раунда плей-офф между ЦСКА и московским «Динамо» (4:1, 1-0). На матче работали Роман Гофман и Виктор Бирин.



«Был впечатлён высоким уровнем судейства. Я лично знаю арбитров, которые работали. Романа Гофмана, к примеру, много лет. Мы встречались этим летом на сборе судей КХЛ в Новогорске, он отличный арбитр. Я счастлив и горд работать с российскими судьями. Они профессионалы высокого класса и просто отличные ребята. Алексей Анисимов проделывает с ними хорошую работу.



Уровень судейства в КХЛ растёт? Это совершенно точно. Судьи в КХЛ много тренируются, здорово катаются и являются большими фанатами хоккея, что также очень важно. Другим странам есть чему поучиться у России. Плюс арбитры работают на матчах высокого качества, что также положительно влияет на их развитие», — цитирует Курманна официальный сайт КХЛ.

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