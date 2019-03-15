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Блэкер: у «Авангарда» был большой перерыв, они успели отдохнуть

Блэкер: у «Авангарда» был большой перерыв, они успели отдохнуть
Хоккей / КХЛ

Защитник «Барыса» Джесси Блэкер подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 0-1 в серии).

«У «Авангарда» был большой перерыв, они успели отдохнуть, мы же — после тяжёлой серии с «Торпедо». Не знаю… Как я говорил раньше, это плей-офф, и здесь всё то в одну сторону, то в другую. В первом периоде омичи определённо были лучше, но по ходу игры мы нашли свою игру, побежали. Нужно продолжать так в следующих матчах. Они отдохнули, на ходу казалось, что и ноги у них быстрее. У нас стало получаться, когда начали играть проще и создавать моменты.

Мы должны играть в свою игру и не можем концентрироваться на их стиле. Сделай мы это, то не испытывали бы проблем. Нужно сфокусироваться на контроле игры и на том, как мы играем. В следующем матче будем следовать такому плану», — цитирует Блэкера Sports.kz.

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