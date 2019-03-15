Бержерон — о провальном выезде: в каждом матче «Бостон» стрелял себе в ногу

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражения в трёх последних матчах.



«В начале каждого матча мы стреляли себе в ногу. В этой лиге очень сложно вернуться в игру, сложно делать это каждый вечер. Сейчас нужно обратить внимание на многие вещи. В этой лиге ты хочешь добиваться результатов, но во время выезда у нас ничего не получилось.



Нам нужно посмотреть видео, понять, что можно сделать лучше, упростить нашу игру. Мы должны играть хорошо с первых минут матча. Думаю, хорошо, что мы возвращаемся домой. Мы ещё не раз отправимся на выезд, поэтому сейчас нам нужно убедиться, что мы сможем хорошо играть в гостях. В следующий раз всё должно быть гораздо лучше», — цитирует Бержерона официальный сайт клуба.

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