ЦСКА — «Динамо»: Бочаров займёт место в воротах бело-голубых

ЦСКА и московское «Динамо» определились с составами на второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ, который пройдёт на площадке «армейцев». Игра состоится сегодня, 15 марта, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Пашнин, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;

Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;

Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

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