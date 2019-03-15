ЦСКА — «Динамо»: Бочаров займёт место в воротах бело-голубых

ЦСКА и московское «Динамо» определились с составами на второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ, который пройдёт на площадке «армейцев». Игра состоится сегодня, 15 марта, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Пашнин, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
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