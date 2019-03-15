Эдмундсон: травма Тарасенко — большой удар по «Сент-Луису»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэл Эдмундсон отметил значимость нападающего Владимира Тарасенко, находящегося в лазарете.



Российский форвард получил травму в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0) и пропустил три матча. Во всех этих играх «блюзмены» проиграли.



«В последние месяцы Тарасенко показывал лучший хоккей, который я когда-либо видел в его исполнении. Его травма — большой удар по команде», — приводит слова Эдмундсона официальный сайт НХЛ.



Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (67). Всего в лиге российский форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.

Видео момента, в котором Тарасенко получил травму