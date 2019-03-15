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Эдмундсон: травма Тарасенко — большой удар по «Сент-Луису»

Эдмундсон: травма Тарасенко — большой удар по «Сент-Луису»
Хоккей / НХЛ

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэл Эдмундсон отметил значимость нападающего Владимира Тарасенко, находящегося в лазарете.

Российский форвард получил травму в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0) и пропустил три матча. Во всех этих играх «блюзмены» проиграли.

«В последние месяцы Тарасенко показывал лучший хоккей, который я когда-либо видел в его исполнении. Его травма — большой удар по команде», — приводит слова Эдмундсона официальный сайт НХЛ.

Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (67). Всего в лиге российский форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.

Видео момента, в котором Тарасенко получил травму
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