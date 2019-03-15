Аллен: нелегко заменить такого игрока, как Тарасенко

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился мнением об отсутствии нападающего Владимира Тарасенко, находящегося в лазарете.



«Такого игрока, как Владимир, не так-то просто заменить. Но мы знаем, что его какое-то время не будет с нами, и должны быть к этому готовы.



Никого из ребят не упрекнуть в отсутствии старания или настроя. Немного потерялась уверенность. В ходе нашей 11-матчевой победной серии все отскоки и рикошеты играли за «Сент-Луис». Теперь — обратная картина. Голы даются с большим трудом, хотя практически ничего не изменилось», — приводит слова Аллена официальный сайт НХЛ.



Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (67). Всего в лиге российский форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.

Беруби — о травме Тарасенко: это плохо для «Сент-Луиса» и Владимира