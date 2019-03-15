СКА — «Локомотив»: Козун получил «5+20» за удар в колено Рукавишникова

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун досрочно завершил матч серии второго раунда плей-офф со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Форвард получил «5+20» после того, как ударил коленом в колено защитника питерцев Романа Рукавишникова. Козун был удалён до конца игры и при этом получил повреждение.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



СКА



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Барабанов;

Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.



«Локомотив»



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;

Кутузов — Елесин, Алексеев — Коротков — Санников;

Черепанов — Осипов, Денисенко — Красковский — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.