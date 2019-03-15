СКА — «Локомотив»: Козун получил «5+20» за удар в колено Рукавишникова

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун досрочно завершил матч серии второго раунда плей-офф со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Форвард получил «5+20» после того, как ударил коленом в колено защитника питерцев Романа Рукавишникова. Козун был удалён до конца игры и при этом получил повреждение.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
СКА
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Барабанов;
Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.
«Локомотив»
Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;
Кутузов — Елесин, Алексеев — Коротков — Санников;
Черепанов — Осипов, Денисенко — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.