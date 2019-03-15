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ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
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ЦСКА уступил в овертайме «Динамо», счёт в серии — 1-1

ЦСКА уступил в овертайме «Динамо», счёт в серии — 1-1
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался с московским «Динамо» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла на площадке «армейцев» и закончилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке арбитры засчитали гол Павла Карнаухова, но после просмотра повтора отменили его, посчитав, что шайба не пересекла линию ворот. В основное время команды так и не смогли открыть счёт, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу гостям принёс точный бросок Владимира Брюквина на первой минуте дополнительного времени.

В первой игре серии подопечные Игоря Никитина обыграли соперника со счётом 4:1. Третья игра состоится 17 марта на арене бело-голубых.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
15 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Брюквин (Меньшиков) – 60:35 (5x5)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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