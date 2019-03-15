ЦСКА уступил в овертайме «Динамо», счёт в серии — 1-1

ЦСКА встречался с московским «Динамо» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла на площадке «армейцев» и закончилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке арбитры засчитали гол Павла Карнаухова, но после просмотра повтора отменили его, посчитав, что шайба не пересекла линию ворот. В основное время команды так и не смогли открыть счёт, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу гостям принёс точный бросок Владимира Брюквина на первой минуте дополнительного времени.



В первой игре серии подопечные Игоря Никитина обыграли соперника со счётом 4:1. Третья игра состоится 17 марта на арене бело-голубых.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.