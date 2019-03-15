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СКА разгромил «Локомотив» в Санкт-Петербурге и повёл в серии со счётом 2-0

СКА разгромил «Локомотив» в Санкт-Петербурге и повёл в серии со счётом 2-0
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 6:1 в пользу «армейцев».

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Команды обменялись заброшенными шайбами в первом игровом отрезке — на гол Михаила Мальцева «железнодорожники» ответили точным броском Артура Каюмова в большинстве. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд после гола Никиты Гусева, а затем Брэндон Козун получил «5+20» за удар в колено Романа Рукавишникова. «Армейцы» дважды реализовали большинство стараниями Алексея Бывальцева и Ярно Коскиранты. В третьем периоде Павел Дацюк забросил пятую шайбу, реализовав численный перевес, а затем точным броском отметился Виктор Тихонов.

Питерский клуб повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Ярославле 17 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
15 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
6 : 1
1:1, 3:0, 2:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Мальцев – 13:44 (5x5), 1:1 – Каюмов (Денисенко) – 15:59 (5x4), 2:1 – Гусев (Дацюк, Хафизуллин) – 26:54 (5x5), 3:1 – Бывальцев (Гусев, Плотников) – 31:50 (5x4), 4:1 – Коскиранта (Якупов, Барабанов) – 32:29 (5x4), 5:1 – Дацюк (Гусев, Плотников) – 42:35 (5x4), 6:1 – Тихонов (Мальцев, Хафизуллин) – 54:31 (5x5)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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