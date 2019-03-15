СКА разгромил «Локомотив» в Санкт-Петербурге и повёл в серии со счётом 2-0

СКА встречался с «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 6:1 в пользу «армейцев».



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Команды обменялись заброшенными шайбами в первом игровом отрезке — на гол Михаила Мальцева «железнодорожники» ответили точным броском Артура Каюмова в большинстве. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд после гола Никиты Гусева, а затем Брэндон Козун получил «5+20» за удар в колено Романа Рукавишникова. «Армейцы» дважды реализовали большинство стараниями Алексея Бывальцева и Ярно Коскиранты. В третьем периоде Павел Дацюк забросил пятую шайбу, реализовав численный перевес, а затем точным броском отметился Виктор Тихонов.



Питерский клуб повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Ярославле 17 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.