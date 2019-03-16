Немировски: у «Торпедо» не было раздутого состава, нам важен каждый игрок

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски назвал причины спада команды во второй части регулярного чемпионата.



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«Во-первых, у нас значительно уменьшился бюджет. Мы не обладали каким-то раздутым составом, нам важен каждый игрок. Любая травма сказывается на игре. Тем более когда выбывает первый номер среди вратарей. На Галимова было много надежд. Думали, спад получится коротким, но он вышел довольно длинным. По физической готовности претензий к ребятам нет. Разве что в нескольких играх могли двигаться активнее.



Барри Браст сыграл здорово и помог нам. Но не забывайте, что он легионер, поэтому, когда в воротах играл Браст, не было одного полевого иностранца. Мы обсуждаем вопрос по поводу будущего Барри», — сказал Немировски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Голубовский: Барри Браст — серьёзный голкипер, он очень помог «Торпедо»