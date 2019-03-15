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И. Никитин: игроки ЦСКА читают прессу. Сегодня получили реальность

И. Никитин: игроки ЦСКА читают прессу. Сегодня получили реальность
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о втором матче серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» (0:1 ОТ).

«Может быть, мы не были сильно заряжены, поэтому и не смогли реализовать те моменты, которые были. Нас тоже сегодня потренировали. Каждая игра — это урок, тем более в плей-офф. Самоотдача, дисциплина, исполнительское мастерство, игра на команду — тут нет ничего нового. Всё это нужно улучшить.

Ротация? Ребята 10 дней без игр сидели, нужно было дать им сыграть, чтобы не закислиться. Понятно, что у ребят рождения, но мы от этого не отталкиваемся.

Думаю, что дело тут не в первом матче. Просто общая шумиха вокруг. Все мы люди. Ребята тоже читают прессу. Скажем так, получили сегодня реальность», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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