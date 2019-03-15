Брюквин — о победном голе: не понял, как шайба ко мне отскочила

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился мнением о победе со счётом 1:0 ОТ в матче с ЦСКА.

«Тяжёлый матч получился, равная игра была. Они больше держали шайбу. В отличие от прошлой игры, мы сыграли понадёжнее. Лучше выводили шайбу из зоны, больше бросали. Конечно, надо было играть жёстче после первого матча. Много провалов было в прошлой игре, сегодня лучше сыграли. Не скажу, что проще было играть с ЦСКА. Может, мандраж уже ушёл и просто стали выполнять свою задачу.

Забитый гол? Там шайба так отскочила ко мне, что я и не понял. Остались «два в один», решил бросить. Не читал интервью Владимира Васильевича после прошлого матча. Понятно, что он был недоволен. Форварды, с учётом этого матча, почти две игры забить не могли.

Конечно, важна победа. Всегда приятно побеждать, особенно в гостях. Сегодня было много наших болельщиков, играли как дома. Разберём игру, будем готовиться дальше. Они играют в шесть защитников, им тяжело из-за этого. Мне так кажется», — передаёт слова Брюквина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.