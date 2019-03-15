Квартальнов: впервые забили СКА в основное время — большой шаг вперёд

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча со СКА (1:6). Счёт в полуфинальной серии Западной конференции — 2-0 в пользу «армейцев».

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«До пятиминутного удаления была равная игра. Интересный, хороший матч, мы были в игре. Потом началась пятиминутка, и команда посыпалась. Допустили пару ошибок в формате «4 на 5», и всё налипло как снежный ком. Забитые голы завели СКА, и соперник заканчивал встречу в хорошем ключе, а мы ничего не смогли сделать.



Удаление Козуна? К сожалению, так получилось, печально. Пятиминутное удаление в чужой зоне, оно пустое. С таким соперником, как СКА, нельзя позволять себе таких вещей.



Пока не знаю, появится ли Контиола в матчах в Ярославле.



Мы забили первый гол СКА в основное время в шестой игре сезона. Это большой шаг вперёд. Постараемся забить в Ярославле больше голов.



Чего не хватает в большинстве? Нам не хватает пары травмированных игроков, хотя одну шайбу забили в большинстве», — сказал Квартальнов на пресс-конференции после игры.