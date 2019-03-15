И. Воробьёв — об отсутствии Херсли, Кузьменко и Прохоркина: мы так решили

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Западной конференции с «Локомотивом» (6:1). Тренерский штаб питерской команды не включил в заявку на игру защитника Патрика Херсли и форвардов Андрея Кузьменко и Николая Прохоркина.



«Хорошая игра с нашей стороны, в том числе по самоотдаче. Здорово отыграли спецбригады. По какой причине отсутствовали Херсли, Кузьменко и Прохоркин? Мы приняли такое решение. Морозова выпустили в концовке вместо Дацюка. Счёт позволял, решили Паше дать отдохнуть. Морозов – хороший игрок, мы ведём его, как и всех молодых ребят», — сказал Воробьёв на пресс-конференции после игры.

Питерский клуб повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Ярославле 17 марта.