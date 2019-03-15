Бывальцев — о матче с «Локомотивом»: глаза по 50 рублей были

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился эмоциями после домашней игры с «Локомотивом» (6:1). «Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0.



«Глаза по 50 рублей были, не знал, что делать. Потом ребята, штаб подсказали, уверенно вошёл в игру. Самое главное — выиграли. Со здоровьем всё в порядке. Зубы, правда. Твёрдое не ем: так — кашку, пюрешечку, сок через трубочку. Жена с ложечки кормит.



Если я буду избегать, просто не буду играть. Нет такого, чтобы я кого-то боялся. Всегда буду лезть в борьбу. Травмы будут, этого не избежать. Чтобы их не было, надо, наверное, на своей синей линии стоять — тогда, может, ничего не будет.



Вчера состав объявили, тогда и узнал, что выйдут на лёд. Понимаете, давно не играл, желание огромное, перехлёстывает. Где-то не туда побежал. Сил много, а потом оказывается, что где-то переиграл. Надо просто правильно на льду действовать», — цитирует Бывальцева официальный сайт СКА.

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