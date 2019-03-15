Кожевников: Козун подвёл «Локомотив». Зачем идти «убивать» в чужой зоне?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги вторых матчей полуфинальных серий Западной конференции.

«СКА выиграл абсолютно по делу, команда слаженно выглядела во всех линиях. Игра получилась более открытая, чем первая, обе команды больше играли в атаке. Не могу не отметить тренерский штаб питерцев. Увидев, что не идёт игра у Прохоркина с Кузьменко, тренеры не побоялись поменять состав, и это принесло плоды. Разгромный счёт говорит о силе СКА, но не о том, что всё уже решено. Ярославцы ещё будут упираться и не сдадутся без боя.



Удаление Козуна до конца игры? Канадец, конечно, подвёл команду. Там были чистые «5+20». Зачем идти «убивать» в чужой зоне? Если видишь, что не попадаешь, нужно убирать ноги. Хорошо, что Рукавишников сумел продолжил встречу, но так можно и ногу оторвать. В итоге и Козун пострадал, получил травму. Такой опытный игрок не имеет права таким образом подводить команду.



Что касается московского дерби, такая команда, как ЦСКА, в столь ответственном матче не имеет права дважды не попадать в пустые ворота. Тренеры «Динамо» выбрали абсолютно правильную стратегию на матч. Лишь Кирилл Капризов выделялся у ЦСКА. Остальных форвардов полностью нейтрализовали. Героем матча однозначно стал динамовский вратарь Иван Бочаров. Ничуть не сомневаюсь, что он займёт место в воротах в третьем матче», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Вынос тела. СКА растоптал «Локомотив», проиграв только в драке Серьёзно подвёл ярославцев канадский нападающий Брэндон Козун, схлопотавший удаление до конца матча.

Посмотреть видео удаления Козуна можно на официальном сайте КХЛ.