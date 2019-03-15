Слепышев: ЦСКА не сделал правильных выводов, вышли поиграть в своё удовольствие

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Западной конференции с московским «Динамо» (0:1 ОТ).



«Сегодня вышли играть, а не как в первом матче — работать и побеждать. Вышли просто поиграть в своё удовольствие, а матчи выигрываются, когда ты идёшь под ворота, доводишь моменты до броска. Не сделали мы правильных выводов после первого матча. Где мой резкий бросок слева? Пока притих, надо мне найти его», — приводит слова Слепышева официальный сайт КХЛ.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке арбитры засчитали гол Павла Карнаухова, но после просмотра повтора отменили его, посчитав, что шайба не пересекла линию ворот. В основное время команды так и не смогли открыть счёт, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу гостям принёс точный бросок Владимира Брюквина на первой минуте дополнительного времени.