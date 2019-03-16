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Передача Панарина и шатаут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»

Передача Панарина и шатаут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шестой шатаут в сезоне, отразив 46 бросков.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 13 минут 32 секунды, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Каролины» Андрей Свечников нанёс три броска в створ ворот и совершил 3 силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 0
2:0, 0:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Маккуэйд (Панарин, Аткинсон) – 03:08 (5x5), 2:0 – Савар (Дженнер) – 05:54 (5x5), 3:0 – Андерсон (Джонс) – 57:21 (en)
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