Гол Мэттьюса был отменён после умышленного сдвига ворот голкипером «Флайерз»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» взял верх над «Филадельфией Флайерз» — 7:6. Дубль в составе победителей оформил нападающий Остон Мэттьюс. Также он поразил ворота «лётчиков» на последней минуте первого периода, но шайба не была засчитана из-за того, что голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт сдвинул ворота.

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У победителей также дублем отметился Джейк Маззин. По голу в активе Патрика Марло, Зака Хаймана и Мартина Маринчина. В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Джеймс ван Римсдайк. По заброшенной шайбе на счету Якуба Ворачека, Радко Гудаса и Шейна Гостисбера.

«Торонто» впервые победил за три матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Филадельфия» (76) – 10-я.