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Безголевая серия Ничушкина достигла 50 матчей со старта чемпионата

Безголевая серия Ничушкина достигла 50 матчей со старта чемпионата
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Даллас Старз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», встреча завершилась со счётом 1:2. Российский форвард «звёзд» Валерий Ничушкин снова не смог отличиться. Ничушкин в нынешнем чемпионате провёл без забитых голов уже 50 матчей подряд, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 66 матчей.

Напомним, недавно Ничушкин стал обладателем уникального достижения НХЛ.

В 50 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-4». В 2019 году в активе российского форварда лишь две результативные передачи в 19 матчах.

В последний раз Валерий отмечался результативным действием 3 января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4). Серия без набранных очков насчитывает 17 игр.

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