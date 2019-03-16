Элиас Петтерссон реализовал буллит в стиле Петера Форсберга

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.



«Ванкувер» проиграл буллитную серию, но сумел отметиться красивым буллитом. Молодой нападающий Элиас Петтерссон реализовал свою попытку в стиле Петера Форсберга. Игрок исполнил тот же самый финт, который удался Форсбергу в матче за золото на Олимпиаде 1994 года.

«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Ванкувером», у Голдобина «-1»

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В начала второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился новичок хозяев Элиас Петтерссон. На 42-й минуте Таннер Пирсон увеличил преимущество «Ванкувера». Но «дьяволы» смогли перевести игру в дополнительное время. Заброшенными шайбами отметились Кевин Руни и Стефан Ноэсен. Победу «Нью-Джерси» в серии буллитов принёс Деймон Сиверсон. На счету российского нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина нереализованный буллит, показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 блок-шота за 17.33 на льду (3.15 – в большинстве)