Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Издание NY Times исковеркало фамилию Барри Тротца, назвав его Троцким

Издание NY Times исковеркало фамилию Барри Тротца, назвав его Троцким
Хоккей / НХЛ

Издание NY Times исковеркало фамилию главного тренера клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротца, назвав его Троцким.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Игровая карьера у Тротца не заладилась: после выступлений в Западной хоккейной лиге он получил тяжёлую травму и больше не смог выходить на лёд.

56-летний Тротц с 1998 года работает главным тренером в Национальной хоккейной лиге. Специалист 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и четыре года — «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 21 июня 2018 года Тротц возглавил «Нью-Йорк Айлендерс», заключив с клубом пятилетний контракт на сумму 20 миллионов долларов.

Лев Давидович Троцкий — известный деятель российской революции.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент