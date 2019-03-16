Издание NY Times исковеркало фамилию Барри Тротца, назвав его Троцким

Издание NY Times исковеркало фамилию главного тренера клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротца, назвав его Троцким.

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Игровая карьера у Тротца не заладилась: после выступлений в Западной хоккейной лиге он получил тяжёлую травму и больше не смог выходить на лёд.



56-летний Тротц с 1998 года работает главным тренером в Национальной хоккейной лиге. Специалист 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и четыре года — «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 21 июня 2018 года Тротц возглавил «Нью-Йорк Айлендерс», заключив с клубом пятилетний контракт на сумму 20 миллионов долларов.

Лев Давидович Троцкий — известный деятель российской революции.