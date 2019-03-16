Сергей Бобровский — главная звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Главной звездой дня стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 46 бросков во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (3:0). Российский голкипер установил личный и клубный рекорды по количеству сейвов в матче на ноль.



Второй звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, записавший в актив 5 (2+3) баллов в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в игре с «Филадельфей Флайерз» (7:6).



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Бобровский установил личный и клубный рекорды «Коламбуса»