Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергей Бобровский — главная звезда дня в НХЛ

Сергей Бобровский — главная звезда дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 46 бросков во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (3:0). Российский голкипер установил личный и клубный рекорды по количеству сейвов в матче на ноль.

Второй звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, записавший в актив 5 (2+3) баллов в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в игре с «Филадельфей Флайерз» (7:6).

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Бобровский установил личный и клубный рекорды «Коламбуса»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент