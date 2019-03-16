Беднар: шансы «Колорадо» на плей-офф сохраняются

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения в матче с «Анахайм Дакс» (3:5) оценил шансы команды на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. После пяти поражений в семи последних играх «Колорадо» занимает десятое место в Западной конференции, заработав 72 очка в 71 игре.



«Да, вероятность выхода в плей-офф ещё есть. Пока остаются матчи, шанс сохраняется. У нас есть шанс, покуда сохраняется математическая возможность», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам первого периода «лавины» повели — 2:0. Отличились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Во втором периоде три результативные атаки провели «утки». Голы на счету Корри Перри, Райана Гецлафа и Даниэля Спронга. В середине третьего игрового отрезка Свен Андригетто восстановил равновесие. За 57 секунд до окончания основного времени в большинстве победную шайбу забросил оформивший дубль Перри. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Хампус Линдхольм.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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