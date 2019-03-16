Третьяк: на Универсиаде был высокий уровень конкуренции и упорная борьба

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении хоккейных сборных России на домашней Универсиаде. Мужская и женская команды завоевали золото в Красноярске.



«Универсиада — очень важный старт для каждого спортсмена, кто совмещает спортивную карьеру с учебой в высшем учебном заведении. Это крупное международное соревнование в нынешнем году принимал Красноярск. Город вместе с играми получил и новую спортивную и социальную инфраструктуру — дороги, гостиницы, арены и многое другое.



Отличный результат показали наши хоккейные сборные. В рамках одного глобального турнира мужская и женская команды синхронно порадовали болельщиков и принесли стране золотые медали. Федерация хоккея России очень ответственно отнеслась к подготовке для участия в Универсиаде. Было сделано очень многое, чтобы российские хоккеисты показали максимальный результат и боролись за самые высокие места. Наше золото — хороший вклад в общую копилку и победу в общекомандном зачёте.



Отдельно хотелось бы отметить поддержку болельщиков. Представители наших сборных — тренеры и игроки — отмечали, в какую неповторимую и очень домашнюю атмосферу они попадали во время матчей Универсиады. Добавлю, большую роль в подготовке сыграла Студенческая хоккейная лига, которая объединяет ведущие ВУЗы нашей страны.



В финальных матчах мы увидели упорную борьбу. Нашим командам стоило больших усилий склонить чашу весов в свою пользу, что ещё раз говорит о высоком уровне конкуренции на хоккейном турнире Универсиады», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады