ФХР поздравила с днём рождения Илью Воробьёва

Федерация хоккея России на своём официальном сайте поздравила с днём рождения главного тренера сборной России и петербургского СКА Илью Воробьёва. Специалисту исполнилось 44 года.



В качестве игрока Воробьёв выступал за несколько немецких клубов, а также за тольяттинскую «Ладу», магнитогорский «Металлург» и «Химки».



В сезоне-2011/12 Воробьёв дебютировал в качестве ассистента главного тренера в клубе МХЛ «Локо» (Ярославль). В декабре 2011 года стал ассистентом главного тренера «Локомотива». 3 мая 2012-го назначен на должность старшего тренера «Металлурга» (Магнитогорск). С 17 октября 2015 по 2 ноября 2017-го — главный тренер «Металлурга». 19 апреля 2016 года привёл команду к победе в Кубке Гагарина.



С 2016 по 2018-й — в тренерском штабе сборной России. Вместе с командой одержал победу на Олимпийских играх. С апреля 2018-го — главный тренер национальной сборной России. С 1 июня 2018 года — главный тренер СКА.